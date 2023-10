JUDO – JOURNÉE MONDIALE – Retrouvailles dans l’amitié

Retrouvailles dans la convivialité. La Fédération malgache du judo a marqué la célébration de la Journée mondiale du judo, samedi, par un regroupement des jeunes et gradés, samedi toute la journée au gymnase d’Ankorondrano.

Célébrée depuis 2011, le thème choisi a été cette fois «Emmenez un ami». «Le 28 octobre est le jour de naissance de Jigoro Kano, fondateur du judo. Cette date est devenue, depuis plus d’une dizaine d’années, la Journée mondiale du judo qui est célébrée dans le monde entier (…) C’est une occasion de rappeler les valeurs du judo : celle morale, la maitrise technique et la bonne condition physique», explique l’initiateur de l’événement, Mamy Dongozo Rasolondraibe.

«Judoka un jour, judoka pour toujours (…) Nous devrions poursuivre la pratique du judo même après la période en tant que compétiteur. Nous pourrions devenir encadreurs techniques, arbitres ou dirigeants, poursuivre les passages de grade», souligne le technicien. Un regroupement des ceintures noires et des anciens, un entrainement d’ensemble, des initiations au kata, du soft randori et Mondo ont été au programme dans la matinée, puis c’était au tour des cadets, juniors et seniors dans l’après-midi.

La célébration a réuni une cinquantaine d’anciens et plus de soixante-dix jeunes.