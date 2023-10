Deux Judokas Malgaches aux Mondiaux Vétérans de Judo

Mamy Dongoza Rasolondraibe et Heriniaina Vestalis ont pris l’avion hier pour les Championnats du Monde Vétérans de Judo qui auront lieu à Abud Abi du 31 octobre au 3 novembre. Selon la Fédération Malagasy de Judo (FMJ), Mamy Dongoza concourra en M6/-66 kg et Vestalis en M6/60 kg. Notamment, les judokas malgaches ont pu se rendre à cet événement grâce à leurs propres moyens financiers et au soutien de leurs familles et proches.