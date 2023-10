COLLECTIF DES CANDIDATS – Annonce d’un nouveau forcing vers la place du 13 mai

Le mouvement du collectif des candidats veut reconquérir la place du 13 mai cette semaine. La présence de Monja Roindefo au Coliseum a fait reprendre du poil de la bête les meneurs.

Dans un Coliseum clairsemé, l’ambiance était quand même chaud samedi dernier pour un second rassemblement des partisans des dix candidats du désormais collectif des dix. Seuls Andry Raobelina et Lalaina Ratsirahonana ont été absents de l’événement. Le premier étant en traitement médical à l’ile Maurice et le second qui est souvent aux abonnés absents lors des meetings du collectif. Mais tous deux ont quand même été représentés.

Intensification de la lutte. C’est le fond de la plupart des discours des aspirants président de la République et les parlementaires qui les suivent à Antsonjombe samedi dernier et la prise de la place du 13 mai sera pour cette semaine d’après leurs dires. « C’en est assez, il est maintenant temps de passer à la vitesse supérieure pour notre lutte, » s’exclame Fidèle Razara Pierre, député d’Ambatondrazaka avec la foule qui ne cesse de crier « 13 mai, 13 mai » tout au long de son discours. Selon lui, le mouvement va prendre de l’élan aujourd’hui et demain et ce sera le début de la révolution. Pour Marc Ravalomanana, candidat numéro cinq, c’est maintenant qu’il faut faire valoir l’amour pour la patrie pour tous les partisans car la lutte va s’intensifier et il faut être prêt pour le combat.

Alliance contre nature

La présence de Monja Roindefo Zafitsimivalo, président du MONIMA est une des nouveautés du mouvement du collectif des dix. Juste après les parlementaires, et un peu avant les candidats, il prend la parole. Il compte bien utiliser tous ses moyens pour faire valoir les revendications du collectif des candidats. Juste après son discours, c’est au tour de l’ancien président Marc Ravalomanana de prendre la parole et le patron du Tim n’a pas oublié de rappeler tout ce qui s’est passé en 2009 et son coup d’État. Il n’a pas non plus oublié que le président du MONIMA était un de ses détracteurs à ce moment-là. Pendant son allocution, il a tenu à rappeler Monja Roindefo sur scène pour parler du mouvement et de la cause de ce changement de cap du fils de Monja Jaona. Ils ont terminé le discours de Ravalomanana ensemble, main dans la main mais le patron du Tim a tenu un message d’avertissement en disant que les paroles peuvent facilement être faussées mais seuls les actes comptent. Une semaine cruciale. C’est la qualification de cette nouvelle semaine pour le collectif des candidats vu ce qu’il compte faire. Mais prendre la place du 13 mai ne sera pas chose aisée surtout avec le général retraité de la gendarmerie, Richard Ravalomanana qui est à la tête du pays. Il est aussi difficile de croire en cela avec le mouvement des candidats qui dure depuis plusieurs semaines déjà et qu’on a l’impression que ces derniers temps, la marche pacifique tâtonne avec les éléments des Forces de l’ordre qui n’ont même plus besoin d’intervenir avec les grands moyens vu que les manifestations journalières se cantonnent à des marches longues et des discours des candidats.