Sambava – Euphorie et liesse populaire

Les populations de la région Sava, plus particulièrement celles de Sambava, ont réservé à l’endroit du président de la République Andry Rajoelina un accueil chaleureux digne de son rang, hier à son arrivée à l’aéroport de Sambava vers 10h17.

C’ÉTAIT réellement un vendredi magnifique pour la ville de Sambava , qui a bénéficié d’une deuxième visite après son accession au pouvoir. L’accueil chaleureux a débuté à l’aéroport par les autorités locales, les élus, les différents responsables régionaux conduits par le gouverneur Justin Tokiely ainsi que des associations de jeunes et de femmes qui ont fait des animations une heure avant l’arrivée du Président.

Après le salamalec habituel au salon d’honneur, la délégation s’est ensuite dirigée vers Ambodisatrana où s’est tenue la première cérémonie clou de l’évènement. Sur le chemin, des gens issus de toutes catégories ont bordé les deux côtés de la route principale pour saluer le Président qui a entamé une journée marathon ponctuée par une série d’inaugurations. Tout au long de son parcours , la population lui a réservé un véritable triomphe.

Tout a débuté par la tenue d’une cérémonie inaugurale d’une avenue de l’émergence connue localement par « Maman’i Dolorès». Elle mesure 785 mètres et est faite de pavés autobloquants. Lors de cette cérémonie Andry Rajoelina a réitéré que désormais il n’existera aucun district oublié.

« Nous sommes là pour vous montrer que le gouvernement actuel que je dirige a réalisé ce qu’il a promis. Sambava a déjà bénéficié d’infrastructures qui n’ont jamais existé, signe que vous n’êtes pas oubliés » a affirmé le chef d’État lors de sa première intervention, tout en citant les réalisations comme le stade aux normes, le gymnase, le bureau de la direction régionale de la police nationale, des routes interquartiers… Il a ajouté que tout cela a pour objectif d’embellir et de redynamiser la ville de Sambava qui mérite son développement.

Il a mis un accent particulier sur le projet de construction du tribunal de première instance de Sambava. Il n’est plus acceptable qu’une grande ville riche comme Sambava n’ait pas un Palais de justice, mais se contente de procéder à une audience foraine et un traitement à domicile .

«L’édification de ce Palais de justice montre la volonté de l’Etat d’améliorer davantage l’environnement de la Justice. Dorénavant, personne n’aura besoin de se déplacer à Antalaha pour la suite de son recours », a-t-il déclaré.

Le député Ange Ramilison et le Gouverneur ont respectivement profité de l’occasion pour dresser la liste des desiderata locaux. En réponse aux demandes, le Président a déclaré offrir un pompier, un Centre de santé de base et un scanner pour l’hôpital.

Mission de contrôle

La deuxième étape de l’inauguration s’est déroulée dans l’enceinte du nouveau bâtiment du Bureau du cadastre minier. Il figure parmi les douze établissements qui existent à Madagascar faisant preuve de la concrétisation de la décentralisation effective. L’achèvement de cette infrastructure ressoude les problèmes de déplacement à Antsiranana. Le Président a noté que les ressources minières sont aussi considérées comme richesses aussi bien que la vanille . La matinée s’est terminée à Antaimby où il a inauguré la route en béton et la marche sur 560 m ainsi que la marche sur pavé de 1500 mètres d’Analamandrorofo.

Une bonne partie de la journée a été consacrée à la rencontre avec la population au stade municipal où, outre le spectacle animé par Jerry Marcos et Simonda , on avait hâte d’entendre la déclaration du Président Andry Rajoelina concernant le prix de la vanille. Il a anticipé qu’une réunion avec tous les acteurs aura lieu demain samedi à Antalaha pour recueillir des témoignages, tant sur la situation que sur les préoccupations des acteurs afin de décider des mesures à prendre. Cependant , il a déjà avancé, d’un ton ferme et tranchant, que pour la prochaine campagne il dirigera une mission de contrôle pour éviter la spéculation et la déclaration frauduleuse de certains acteurs de la filière.

« Je connais votre souffrance mais croyez- moi je ne vous tromperai jamais et je tâcherai de résoudre les problèmes avec votre contribution » a-t-il conclu sous une ovation à n’en plus finir.

Outre le spectacle, la population de Sambava a eu droit aux feux d’artifices et au bal populaire. L’ambiance était au rendez-vous.