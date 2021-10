Production – Mitsinjo, un district à haut potentiel économique

Mitsinjo est un district à fort potentiel économique. Son député, Nicolas Randria­misa, indique à la presse que ce district de la région de Boeny est une zone agricole très productive. « Nous produisons des milliers de tonnes d’oignons, de riz, de maïs, de black eyes, d’arachides, de riz, chaque année », cite-t-il. Le député informe également sur la capacité de son district à produire la matière première des sacs, des chapeaux. Mitsinjo produirait, par ailleurs, des provendes, mais aussi des mangues, des tamarins.

Mais ce potentiel agricole est peu exploité. Alors que leur prix serait très intéressant. Le district de Mitsinjo organisera, ce 4 et 5 novembre, une foire régionale. «Les paysans vont exposer leurs produits durant cette foire. Ils sont déjà prêts et n’attendent que les visiteurs. L’objectif est la visibilité du district », lance Nicolas Randriamisa. Ainsi, ce dernier invite les opérateurs économiques à venir dans ce district pour visiter cette foire. « Si les productions potentielles de Mitsinjo sont bien exploitées, nous n’aurons plus besoin d’importer des produits de première nécessité. Le district dispose de vastes superficies agricoles, ce qui permettra de produire ici-même, nos besoins », enchaîne le député.