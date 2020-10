Reprise de l’opération « Papango »

Pour mettre un coup d’arrêt au relent d’acte de banditisme, souvent meurtrier, à Antananarivo et ses environs, l’état major mixte opérationnel (EMMO), a décidé de relancer l’opération « Papango ». Ce dispositif opérationnel a été mis en place, l’année dernière, justement, pour freiner le grand banditisme. Il a, cependant, été mis entre parenthèse car les éléments ont été affectés aux actions de lutte contre la propagation de la Covid-19. L’opération « Papango », consiste à prédisposer des éléments des Forces de défense et de sécurité à des endroits stratégiques pour permettre une rapidité d’action et quadriller les axes routiers pour faciliter l’interception des bandits.