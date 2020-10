Mandrosoa Ivato – Un viol classé sans suite

La famille de l’enfant victime de viol, survenu à Mandrosoa-Ivato, en décembre, est désemparée. Près d’un an après le crime, les auteurs de cette agression sexuelle sont toujours en liberté. « Notre avocat a réactivé le dossier au mois d’août, sans résultat. À chaque fois, on lui dit que le juge d’instruction est absent », indique la mère de la victime, hier. Elle est très affectée par l’agression que sa fille a subi. « C’est difficile à supporter et à accepter », indique-t-elle.

Cette affaire a été déférée au tribunal au mois de février. Une femme soupçonnée d’être impliquée dans cette attaque à main armée aggravée de viol a bénéficié d’une mise en liberté provisoire. La première enquête au fond a eu lieu au mois de mars.

Les faits sont survenus la veille de la fête de Noël, en 2019. Le 24 décembre, vers 3 heures du matin, des bandits sont entrés chez cette famille, avec des armes blanches. Ce trio de malfaiteurs, dont l’un était camouflé sous une cagoule, a ligoté le chef de famille, avant de commettre cet acte abominable. La fillette était âgée de 12 ans, au moment des faits.