Formation – Le Lean management à la rescousse

Développement de compétences. C’est en ce sens que Ressources et Investisse­ment de Madagascar (ARIMA) s’associe à Amélio­ration Continue par les Employés (ACPE) de la région Atsinanana.

« Cette signature de partenariat entre ARIMA et l’entreprise canadienne ACPE, vise à impulser l’approche d’amélioration continue au sein des organisations, que ce soit du secteur public ou du secteur privé dans la ville de Toamasina. L’ACPE y est déjà implantée, depuis quelques années, pour dispenser la formation et l’accompagnement d’entreprises locales comme AMBATOVY ou la STAR. Ce partenariat avec ARIMA vise à élargir ce déploiement du Lean dans la ville portuaire » explique Karine Rajaona Razafindrakoto, directrice des opérations Océan indien de l’ACPE.

La crise sanitaire Covid a mis en difficulté plusieurs organismes et entreprises. Beaucoup de pratiques d’organisation qui ont été efficaces avant la crise le seront moins dans un monde post-Covid. Et le défi de ces organisations et entreprises sera d’être force de proposition afin d’anticiper la relance, grâce aux bons outils et à la bonne approche.