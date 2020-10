Financement – « Coups de Cœur Ô féminin » récompense ses lauréates

L’opération « Coups de Cœur Ô Féminin » de la Fondation Orange vient de désigner Vololona Rasoari­manga, bénéficiaire d’un chèque de sept millions d’ariary. La gagnante est une femme au foyer, mère de quatre enfants, fille de paysans. Elle participe au programme Maisons Digitales. Son rêve est d’étendre son élevage de poulets malgaches et le convertir en une activité principale. Le projet consiste ainsi à la reproduction, la couvaison et la vente pour entrer les marchés locaux et à l’export.

Avec l’aide de la fondation, la lauréate a pu se former à l’informatique, au traitement de texte, à l’Excel et à la gestion simplifiée de projet. Elle est au stade de montage de projet pour obtenir le certificat de fin de formation.

Depuis 2015, 30 Maisons Digitales pour les Femmes ont été mises en place à Madagascar. Le programme « Maisons digitales pour les Femmes » a pour but de favoriser l’insertion professionnelle des femmes, en leur offrant l’opportunité de se familiariser avec les outils numériques et les logiciels de base.