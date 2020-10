Épidémie du coronavirus – Le ministre de la Santé publique appelle à la vigilance

La vigilance reste d’actualité, malgré un déclin de l’épidémie du coronavirus. C’est, en général, le message que le ministre de la Santé publique, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakoto­vao veut passer à tous, en cette période où la deuxième vague du coronavirus sévit dans les pays développés. Il affirme que Madagascar n’enregistre pas une nouvelle flambée de coronavirus, pour le moment. Il va jusqu’à dire « une victoire contre le coronavirus » et que le «coronavirus n’est plus un problème de santé publique à Madagascar». Pour maintenir ce statut, il appelle à la vigilance de tous. « Il y a encore des cas de coronavirus dans quelques localités. Si nous ne faisons pas attention, les cas peuvent augmenter dans ces régions », lance-t-il, hier.

Il encourage le maintien des gestes barrières, même dans les localités qui n’ont plus de cas. « Elles sont efficaces », a-t-il annoncé. Il recommande le port de masque, le lavage des mains avec du savon, régulièrement, la distanciation physique de un mètre. Ce professeur fait appel aux autorités et aux responsables de chaque région à faire respecter les mesures sanitaires. Il exhorte aux agents de santé de prendre leur garde et de surveiller les cas. « Assurez la prise en charge des cas qui surviennent », rajoute-t-il.