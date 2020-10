Entrepreneuriat – Un accélérateur d’entreprises en ligne lancé

En manque de moyen technique ou financier, les entrepreneurs se tournent vers les structures d’appui pour développer ou créer leurs activités.

Incontournable. Les appuis techniques et financiers sont indispensables pour développer une activité commerciale. En ce sens, un program­me virtuel d’accélération et d’incubation d’entreprises vient d’être présenté, hier par la coopérative Hacko­ragna. L’initiative appelée « Accelere’OMadagasikara » (AOM) se réalise avec la collaboration d’un cabinet de Consulting Americain « Entrepreneur Ready », basé à Floride aux USA.

Accelere’OMadagasikara est une plateforme d’accélération et d’incubation d’entreprises virtuelle moderne, impliquant des partenaires de l’écosystème de l’entrepreneuriat au niveau national et international. « Le monde du travail, et plus particulièrement de l’entrepreneuriat, est de nos jours en pleine mutation, ce qui donne lieu à de nouveaux termes, approches, métiers et structures. Ainsi, il est de plus en plus question des incubateurs dans le secteur des jeunes entreprises. Impossible d’être passé à côté de ce phénomène. Raison pour laquelle la plateforme a été créée » explique Harinjaka Ratozamanana initiateur de la plateforme Hackoragna.

Actuellement, 90 % des start-ups échouent au cours de leurs premières années. Face à cette situation, l’incubateur protège les jeunes entreprises en agissant comme une structure qui les accompagne à leurs débuts. L’appui peut se présenter sous différentes formes à l’image de la réflexion sur le projet commercial, l’élaboration du modèle économique, les formations, l’accompagnement technique, les supports administratif et juridique ou encore la mise en relation avec des financiers.

100% digitale

« Dans ce programme d’incubation et d’accélération d’entreprise en ligne, notre coopérative propose une solution technologique d’appui 100% digitale avec un processus de diminution des risques (dE-risking) d’entreprise. Cela signifie qu’étape par étape et dès le départ, chaque entrepreneur comprendra les risques liés à son projet et trouvera les solutions efficientes et rapides qui l’amènera à démarrer ou redémarrer sa structure et son projet » rajoute l’initiateur de la plateforme Hackoragna.

Selon son concepteur, « Accelere’OMadagasikara se distingue des autres plateformes d’incubation grâce à la mise en place d’un outil de mesure d’impact. Ce qui manque aujourd’hui à toutes les initiatives de soutien à l’entrepreneuriat dans la Grande île ». Il est donc possible de connaître l’efficacité interne et externe du processus après chaque formation.

Ainsi, les incubés au sein de la plateforme seront accompagnés par des coachs experts, des mentors, des formateurs internationaux certifiés et basés aux États Unis d’Amérique (USA) pour ne citer que ceux en provenance de la Silicon Valley. Des experts en développement du secteur privé à Madagascar et qui baignent dans le développement et la croissance des startups, participent à cette plateforme.