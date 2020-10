Découpage territorial – Vatovavy fête la 23ème région

Une grande fête pour remercier le Président Andry Rajoelina, chef de l’État, pour la création de la 23ème région, aura lieu demain à Manan­jary. La région Vatovavy apprécie l’initiative présidentielle d’établir le découpage territorial après la consultation à la base il y a quelques semaines.

Les élus, les autorités locales, les opérateurs, les notables ainsi que la population des trois districts à savoir Mananjary, Nosy Varika et Ifanadiana, fêteront cette démarche déjà acquise. La festivité se déroulera dans le chef-lieu de la région Vatovavy et sera marquée par un méga carnaval, une série de discours et de diverses activités culturelles.

La nouvelle appellation de Vatovavy après sa séparation avec Fitovinany est une victoire pour la population de cette région. L’initiative de la création de la 23ème région est concrétisée malgré la complication de l’adoption du texte y afférent. La décision n’est pas pour l’instant officialisée mais au regard de la population, « la festivité est dédiée à apprécier la volonté du Président Andry Rajoelina d’instaurer la décentralisation afin d’accéder au développement ».