Antananarivo – La digue d’Andohatapenaka embellie

La digue d’Andohatapenaka fait peau neuve. Les murs de soutènement, allant du stade Maki jusqu’à l’hôpital Manarapenitra, ont été renforcés. Une voie de dégagement a été créée, afin de faciliter la circulation et d’alléger les embouteillages sur cet axe. Un abribus, équipé d’une chaise avec un projecteur solaire qui s’illumine le soir, jusqu’au lever du jour, a été aussi créé sur la route digue.

Les marquages au sol sont repeints, des passages pour piétons ont été faits, avec un rajout de plots de sécurité, pour plus de sécurité. Une sécurité renforcée avec la mise en place d’une vingtaine de lampadaires solaires. Ceci, pour offrir le maximum de confort à tous les riverains et les usagers. L’Akoor Digue a déployé des moyens matériels et humains pour cette rénovation aux alentours de ce centre commercial avec l’appui de la CUA.