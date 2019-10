Région Diana – La cartographie nutritionnelle en vue

Un projet de mise en place d’une cartographie d’interventions est actuellement mis en œuvre dans les régions. L’objectif est d’assurer la sécurité alimentaire.

Capitaliser les efforts des acteurs et des partenaires du secteur nutrition. C’est dans cette optique que l’Office national de nutrition (ONN) et ses démembrements régionaux (ORN) mènent, actuellement, un projet de mise en place d’une cartographie interactive d’interventions en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. C’est un projet cadré dans la mise en œuvre du 3e Plan national d’actions pour la nutrition. En tant qu’organisme particulièrement bien placé, l’ONN est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre inclusive de cette politique nationale et du plan d’action en nutrition.

En ce sens, il a récemment organisé un atelier de lancement du projet cartographie dans la salle de réunion de l’ORN de la région Diana. L’occasion lui a aussi permis de présenter le projet SUN ( Indicateurs anthropométriques de la malnutrition). La rencontre a rassemblé des acteurs concernés par la nutrition et devait surtout permettre de leur présenter les objectifs, les résultats attendus et le chronogramme de la cartographie. Elle voulait aussi assurer leur engagement à participer à l’exercice en utilisant l’outil de cartographie pour saisir les informations relatives aux actions qui leur sont attribuées de façon consensuelle.

Selon les explications des techniciens, la cartographie constitue un document sur le paysage des acteurs de la nutrition de divers secteurs. Ceux-ci mettent en œuvre des actions spécifiques ou sensibles à la nutrition, leur niveau de couverture, ainsi que la complémentarité avec les activités initiées par d’autres acteurs, du niveau central et déconcentré. Cela contribuera à identifier les investissements nécessaires pour renforcer la coordination et le suivi de la mise en œuvre du Plan national de nutrition (PNN). Il renforcera alors la gouvernance et la coordination

multisectorielle entre les acteurs en nutrition pour réduire la malnutrition au niveau national et régional.