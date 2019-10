Maurice – Partage du Port franc à Jinfei

Déclassifier la zone économique de Jinfei, qui comprend cinq cents arpents. Et la morceler en trois parties. Cela, afin que l’Economic Development Board (EDB) approuve facilement trois projets de construction notamment dans la logistique et la manutention. Vinay Guddye, Head of Logistics & Africa Desk au sein de l’EDB, se félicite d’avoir atteint cet objectif.

Les trois investisseurs qui vont opérer avant mars 2020 sont originaires de Maurice, de Madagascar et de l’Inde. «Maurice sera utilisé comme un tremplin pour la région», explique Vinay Guddye. L’EDB est cependant en présence d’une dizaine d’autres demandes dans la manutention et l’entreposage pour la région.

«On travaille dans une complémentarité régionale avec La Réunion et Madagascar. On essaie de trouver une solution équitable qui soit satisfaisante», poursuit le Head of Logistics & Africa Desk de l’EDB. Et d’ajouter que dans la zone aéroportuaire, vingt quatre arpents de terre appartenant au port franc ont également été déclassifiés.

Pour rappel, en juillet 2018, Pravind Jugnauth avait affirmé, dans une réponse parlementaire, qu’après des négociations avec la Mauritius Jin Fei Economic Trade and Cooperation Zone Co. Ltd en 2015, le gouvernement avait annulé le bail et récupéré les cinq cents arpents. Du coup, c’est uniquement cent soixante quinze arpents qui ont été alloués à la compagnie chinoise. Et cela, sous des conditions strictes.

«La Mauritius Jinfei Economic Trade and Cooperation Zone Co. Ltd a signé un bail de soixante quinze arpents, le 24 juillet 2015, bail qui expire le 15 septembre 2108. Une subsidiaire de la compagnie, la Silkroad International Investment Company Ltd, a signé un contrat de location à bail pour cent arpents, le 26 mai 2016. Le contrat prendra fin le 15 septembre 2108», avait soutenu le Premier ministre.