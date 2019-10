Football – Éliminatoires CAN : Jean Yves et Théodin en sélection

Buteur contre Berkane, dimanche à Vontovorona, Jean Yves vient d’être appelé par Nicolas Dupuis. Son coéquipier, Théodin, fait aussi partie de la liste publiée hier.

Les récentes apparitions de Fosa Juniors en compétitions africaines ont permis à Nicolas Dupuis d’éva­luer de plus près le niveau des majungais.

À tel point que plusieurs d’entre eux intègreront l’effectif des Barea, pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Le défenseur central Théodin et le milieu offensif Jean Yves, buteur contre la RS Berkane dimanche dernier, rejoignent ainsi leur capitaine Baggio, déjà habitué de la sélection.

À leurs côtés, deux au­tres locaux figurent également dans la liste publiée hier, en l’occurrence les gardiens Nina de l’AS Adema et Joma de l’AS Jet Mada, qui joueront les rôles de doublures du héros de la dernière CAN en Egypte, à savoir Melvin.

D’un autre côté, Gladyson fera son retour chez les Barea, deux ans après sa dernière convocation. L’ancien meilleur buteur du cham­pionnat d’Analamanga, qui évolue à La Réunion, vient rejoindre les cadres habituels du front que sont Faneva, Carolus, Njiva et Paulin. En provenance de l’île voisine avec lui viendra aussi le latéral Bakary Mario.

Changement de date

Madagascar recevra l’Ethiopie, en ouverture de ces qualifications. La rencontre est fixée pour le samedi 16 novembre. Par la suite, la Grande île doit enchaîner immédiatement avec un lointain déplacement au Niger, pour son deuxième match prévu le mardi 19. En raison de l’intervalle très serré entre les deux rendez-vous, la Fédération Malgache de Football a demandé un changement de date auprès de la Confédération Africaine de Football.

Et, afin d’avancer la première échéance opposant les Barea aux Antilopes éthiopiens. Ainsi, Madagascar disposerait d’une marge de manœuvre plus importante afin d’organiser le déplacement au Niger. Rappelons que la période durant laquelle doivent se tenir les deux affiches s’étale du 11 au 19 novembre. Le regroupement de la sélection malgache doit débuter le lundi 11 novembre.