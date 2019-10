Financement du terrorisme – Maurice satisfait les critères du GAFI

Un grand pas accompli. Maurice a satisfait 88% des recommandations du GAFI à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Après s’être classé treizième sur une liste de la Banque mondiale de cent quatre vingt dix économies en termes de politique destinée à faciliter la conduite des affaires, Maurice vient d’être gratifié d’une très bonne note dans un domaine sensible où le maintien de sa réputation se joue sur la corde raide. En effet, son dernier pointage pour sa politique, sa capacité, sa volonté et sa prédisposition à combattre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme indique que le pays a satisfait trente cinq des quarante recommandations, donc une performance de 88%. Pour les cinq autres, sa performance oscille entre non-conformité et conformité partielle.

Ces recommandations ont été émises par le Groupe d’action financière (GAFI), le chien de garde de référence intergouvernemental. Sa principale mission est d’instituer des normes internationales, de développer et de promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Destination propre

Autrement dit, Maurice est mondialement reconnu comme une destination propre où des capitaux étrangers peuvent être hébergés pour développer de nouveaux projets d’affaires ou pour consolider des affaires en cours. Bref un environnement d’affaires d’envergure mondiale dont les pratiques sont conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ce résultat vient libérer les services financiers mauriciens d’un stress causé par une évaluation, en septembre 2018, qui avait placé Maurice sur la liste des mauvais élèves du GAFI et de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAALG). Ce dernier est l’instance régionale chargée de l’application des recommandations du premier. Maurice était en porte-à-faux par rapport à vingt six recommandations du GAFI. (…)

L’annonce de cette performance coïncide avec la publication, le 24 octobre dernier, par la Banque de Maurice, des résultats préliminaires de la rentrée globale d’investissements directs étrangers pour le premier semestre 2019…