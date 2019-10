Alaotra-Mangoro : Les résultats du baccalauréat attendus de pied ferme

L’impatience commence à nouveau à gagner du terrain chez les parents des élèves candidats à la deuxième session exceptionnelle de l’examen du baccalauréat qui s’est déroulée du 23 au 26 octobre dans les centres d’écrits répartis dans la Direction régionale de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel d’Alaotra-Mangoro comme dans tout Madagascar. L’attente de la sortie des résultats devient l’une des actualités au

centre de tous les débats des communautés existantes dans l’Alaotra, à Ambaton­drazaka en particulier. Beaucoup supposent que la peur des difficultés de certains sujets de cette sorte de « repêchage » explique ce comportement car il semble que plus l’heure avance, plus la nervosité des pauvres parents grandit, de façon étrange.

« Sur les chaînes de télévision, j’ai vu des candidats se plaindre de sujets d’examen assez complexes. J’ai entendu des parents se poser des questions sur la date de publication des résultats de cette deuxième session du baccalauréat », déclare une mère de famille, complètement inquiète elle aussi, comme tant d’autres. Des indiscrétions affirment que « les résultats de chaque circonscription scolaire seront affichés d’ici quelque temps. On peut les trouver aussi sur un site web et dans les pages facebook ». Mais elles ne citent, toutefois ni le nom ni l’adresse du site, ni les noms des pages de publication des résultats attendus de pied ferme.

Face à toutes ces rumeurs, la plupart des parents affichent un air un peu tourmenté en se demandant ce que déciderait cette fois-ci le jury dans ses délibérations quant à la moyenne d’admission. « Les membres du jury vont-ils prendre en considération que des sujets d’examen de la deuxième session étaient trop compliqués … », se demandent une toute jeune fille de la série C. Elle dit elle aussi, qu’elle a tout fait pour décrocher son bac sans devoir utiliser les « moyens » illicites et illégaux, les fraudes et toutes sortes d’irrégularités répréhensibles par la loi en vigueur en matière d’examens officiels.