UNIVERSITÉ DE MAHAJANGA – Revendications du collectif des étudiants

Une déclaration en chasse une autre ! La conjoncture politique actuelle est une occasion pour revendiquer de nombreux droits et avantages. Jeudi, les étudiants membres du collectif des étudiants de l’université de Mahajanga (CEUM) ont effectué une déclaration à la presse. Ils ont dressé une liste de leurs exigences liées à leurs conditions de vie au campus d’Ambondrona. « Certains des étudiants n’ont pas encore perçu leurs bourses de l’année 2021 et 2022. Nous exigeons le règlement de ces arriérés. De même, les responsables devront établir le plus rapidement le calendrier de paiement de ces bourses. Depuis l’incendie de quelques blocs universitaires, en février dernier, les travaux de réhabilitation n’ont jamais démarré, contrairement aux promesses des responsables. Le bâtiment R+3 A est plongé dans le noir depuis longtemps, nous demandons la réparation de la panne le plus tôt possible. Le collectif des étudiants exige l’accélération de leur procès et qu’ils soient relâchés pour pouvoir participer à la deuxième session de l’examen au niveau de leur faculté », a déclaré le président du CEUM, porte-parole des étudiants, jeudi dernier. Parmi les revendications, l’installation de la connexion wi-fi, au niveau du campus universitaire, n’a jamais été effectuée. Ainsi que la désinfection des dortoirs face à l’envahissement des punaises dans ces lieux