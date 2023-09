SUMITOMO CORPORATION – Appui aux activités de restauration environnementale

Pour la réussite de la restauration environnementale et la reforestation. La société Sumitomo Corporation continue à investir dans la restauration environnementale et dans la reforestation du pays. Elle effectue un appui financier à l’Organisation non gouvernementale (ONG) Mamafy Soa, pour l’accomplissement des suivis et de la distribution de matériels, incluant un million neuf cent mille pots en plastique, destinés aux pépinières dans onze régions. « Ces pots facilitent nos activités. Avec ces pots, aucun des jeunes plants ne se fane. Le résultat du reboisement est, donc, satisfaisant », indique Jean Valerien Rabenarimanga, hier, membre des quatre communautés de base (Vondron’olona Ifotony) dans la commune d’Ambohibary, région Alaotra-Mangoro, bénéficiaire de cette donation. Cette société japonaise, qui est l’actionnaire majoritaire d’Ambatovy, est un des plus grands investisseurs opérant à Madagascar. Elle est consciente de l’importance du renforcement de la résilience face au changement climatique. Son but est de promouvoir la restauration des paysages dégradés et la conservation du sol. Sa contribution de cette année ramène ainsi la quantité totale de dons en gaines à douze millions neuf cent mille, sur 9 années successives.