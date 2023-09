SANTÉ PUBLIQUE – Des souches de virus de la grippe

Les personnes qui présentent les symptômes grippaux envahissent les centres de santé de base et les cabinets médicaux, en ce mois de septembre. Certaines d’entre elles sont retournées deux fois chez leur médecin, en l’espace de quelques jours. « Ma fille a contracté la grippe. Elle a déjà été en voie de guérison. Puis d’un coup, son état s’est dégradé. Elle vomit après chaque repas. Elle tousse et est enrhumée », raconte une mère de famille. Le Dr Tovo Raveloma-nana, pédiatre de la clinique « La Référence médicale » à Ampandrana affirme la persistance de la grippe, chez certains patients. « Des patients reviennent au bout d’une semaine ou dix jours. Ils ont été en voie de guérison, mais sont retombés malades », indique-t-il. Il affirme qu’il y a « des souches de virus de la grippe » qui circulent en même temps, en ce moment. « Ce n’est pas possible de retomber malade en si peu de temps, avec le même virus », explique-t-il. Les symptômes des maladies sont les courbatures, le rhume, la toux, l’angine, la température de plus de 38°C. « Ce qui est exceptionnelle dans cette épidémie, c’est la grosse fatigue observée chez certains patients », indique le Dr Janny Andrianarison, médecin. On ignore le virus qui provoque ces symptômes. « On ne peut pas dire que c’est la Covid-19, car il n’y a pas de résultats de tests qui le confirment. En tout cas, nous n’effectuons plus de tests de dépistage du coronavirus, en ce moment », note un médecin. Bien que les cas soient nombreux, la grande majorité des malades ne développent pas la forme grave de la maladie. Des médecins encouragent le retour des gestes barrières, à savoir, le port de masque, le lavage des mains avec du savon, la distanciation de 1 mètre, pour éviter la propagation de la maladie.