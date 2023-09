RUGBY – XXL ENERGY TOP 20 – Le FT Manjakaray vise le titre final

Le championnat de Madagascar de rugby à XV appelé XXL ENERGY TOP 20 se jouera ce dimanche. Le FT Manjakaray, qualifié, promet un grand spectacle à ses fans.

À quatre jours des matchs de demi-finales qui se joueront au stade Makis Andohatapenaka ce dimanche, les quatre équipes qualifiées (FTM contre USCAR, COSFA contre 3FB) pour le dernier carré sont prêtes pour chercher le ticket de la grande finale du championnat de Madagascar de rugby à XV appelé XXL ENERGY TOP 20 chez les seniors hommes. Le match attendu du public et qui déplacera tous les habitants de Manjakaray est la confrontation de leurs idoles amenés par Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Manjakaray contre les rugbymen de l’USCAR de la commune urbaine d’Antananarivo à partir de 13 heures. Un match de défi physique entre les deux formations. Pour l’entraineur de FT Manjakaray, Antonio Andrianiaina Rabearison, l’objectif est clair et net : « Après tant de disette depuis notre dernier titre en 2019, cette année 2023 est une année de reconquête d’un nouveau titre. Mes joueurs n’ont qu’une seule mission, celle de gagner le titre final. Nous avons les armes pour y parvenir mais avant toute chose, il faut battre notre adversaire, l’USCAR ce dimanche ». Depuis l’arrêt de la compétition au mois de juillet dernier en raison de la XIe édition des JIOI 2023 à Madagascar, les joueurs de Manjakaray n’ont pas cessé de s’entrainer.

Relever le défi

« Nous sommes prêts pour ce match de dimanche, les joueurs sont conscients que c’est le moment ou jamais. Ils sont tous en forme, même Lahatra Ramamonjisoa et Pasy sont en super forme et on a hâte d’y être », conclut Coach Kaiza ou Antonio Andrianiaina Rabearison. De leur côté, les rugbymen de la commune urbaine d’Antananarivo, l’USCAR préparent avec sérieux leur confrontation contre les joueurs de Dakar considérés favoris par les parieurs. Ils s’entrainent chaque jour en travaillant sur l’automatisme, la touche et la défense. Totalisant trois victoires avec une défaite cette année, les rugbymen de l’USCAR ont montré des jeux plus convaincants et ils sont sûrs de la force de leur pack d’avant. Rija Randrianarisoa, président du club de l’USCAR explique : « Mes joueurs sont prêts physiquement et mentalement. Ils sont tous en super forme et sont prêts à relever le défi ce dimanche. Le seul petit problème c’est que l’un de nos meilleurs joueurs sur le terrain a une baisse de forme physique mais d’ici dimanche, il sera rétabli et peut se donner à cent pour cent pour l’équipe ».

Calendrier du match de dimanche

13 heures : FT Manjakaray contre USCAR Commune

15 heures : COSFA contre 3FB Fahasalamana