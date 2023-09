PROGRAMME NATIONAL FONCIER – Vers un meilleur accès aux terres

Des ateliers pour l’accès aux terres. C’est l’objectif fixé par le ministère de l’Aména­gement du territoire et des services fonciers (MATSF) lors de plusieurs ateliers comme celui d’hier. Un atelier pour la consultation des bailleurs s’est tenu au Novotel, hier, dans le cadre de l’amélioration du programme national foncier. Cet atelier avait comme objectif de recueillir les fonds pour les activités. Les améliorations se basent sur les lois et cadre juridique ainsi que les problèmes auxquels les propriétaires font face en ce moment. « Des ateliers ont déjà été organisés pour parler des catalogues fonciers, de l’inventaire des domaines publics de l’État ainsi que les cadastres. Nous avons aussi parlé des lois sur les livres fonciers qui sont déchirés pour permettre aux propriétaires d’avoir les leurs », selon le ministre Houlder Ramaholimasy du MATSF. Une consultation de ces différentes parties figure dans l’objectif des trois ateliers interprovinciaux qui ont commencé à Ambanja, en parallèle avec celui de Fianarantsoa. L’atelier d’hier était en rapport avec ces deux ateliers auparavant rapportant les points importants de ces derniers. Parmi lesquels, la mise en place des décrets sur les livres déchirés plus communément appelé « boky rovitra ». « Le ministère se lance vers l’application de cette loi qui met les propriétaires en avant », selon toujours le ministre. Cette loi 2021-028 du 27 juillet 2021 stipule que la mise à jour du livre foncier et des plans topographiques nécessitent de passer par la voie judiciaire pour la reconstitution.