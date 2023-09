PORTES OUVERTES DANS LES HÔPITAUX – Les problèmes cardiovasculaires prolifèrent

Les mauvaises habitudes ont des répercussions sur la santé. Plusieurs personnes ont été détectées avec un problème cardiovasculaire. , pendant les consultations gratuites en milieu hospitalier.

Les malades sont venus nombreux aux consultations gratuites dans le Centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), jeudi et vendredi. Dans la file d’attente, une femme attend impatiemment son tour, pour savoir de quoi elle souffre. « J’ai des palpitations cardiaques, je ressens une fatigue constante et je me sens essoufflée au moindre effort », raconte-t-elle. Le diagnostic tombe. Elle souffre d’une maladie cardiaque. Les maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, ont été le principal motif de consultation dans cet hôpital, pendant les deux premiers jours des journées portes ouvertes en milieu hospitalier, organisées par le ministère de la Santé publique dans le cadre de l’approche de redevabilité sociale auprès de la population. Sur les près de deux cent cinquante personnes qui sont venues au CHU JRB, jeudi et vendredi, quatre-vingt-et-un souffraient de maladies cardiovasculaires. « Généralement, les maladies qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins, sont fréquentes pendant les consultations de masse », explique un médecin. Selon les explications, le stress, la mauvaise habitude alimentaire, l’obésité, le mode de vie, le tabagisme, sont les facteurs de risque de ces maladies. Mais elles peuvent, également, être héréditaires.

Prévention

Ces maladies qui englobent entre autres, l’accident vasculaire cérébral (AVC), la cardiopathie, figureraient dans la liste des premières causes de mortalité hospitalière. Une enquête effectuée dans le Grand Antananarivo, au début des années 2000, en population générale, a montré, que la prévalence annuelle des AVC est 1,6 fois plus élevée chez les Malgaches, par rapport aux Français, et 1,25 fois plus élevée par rapport aux Américains blancs. Et l’âge des victimes serait de plus en plus jeune. Des personnes de 40, voire, de 30 ans, sont victimes d’un AVC. Celles qui n’en meurent pas, souffrent de graves séquelles. Pour prévenir ces maladies, il faut adopter des habitudes saines : faire des activités physiques, manger équilibré, éviter l’alcool et le tabac, éviter le stress. Traiter les maladies comme le diabète, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, est aussi, recommandé par les médecins.

Une vingtaine d’enfants à opérer gratuitement

Vingt-six enfants qui souffrent d’hernie et un avec une fente labiale ont été examinés par le personnel du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), jeudi et vendredi, pendant les journées portes ouvertes, au sein de cet hôpital. Ils seront opérés gratuitement, dans le cadre de l’approche de redevabilité sociale auprès de la population, organisée par le ministère de la Santé publique. Leur opération est programmée ultérieurement. « Ils seront appelés pour la date de leur opération », indique une source auprès de cet hôpital. Une vingtaine d’enfants avec des problèmes ophtalmologiques ont également été reçus pendant cet événement.