MAHABO – Un adjudant meurt dans un accrochage

L’armée endeuillée. La compagnie d’infanterie de Mahabo, dans le Menabe, a perdu un de ses hommes, jeudi, lors des échanges de coups de feu sans merci avec des « dahalo ». Il a perdu sa kalachnikov garnie de cartouches. L’accrochage a éclaté entre Andapan’Omby et Tsinjorano. Il a également coûté la vie à trois des voleurs de bétail. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par le « fokonolona », ont remarqué plusieurs blessés parmi les criminels. Malheureusement, un autre adjudant a, lui aussi, été touché. Il a pu être sauvé. Il était vers 4 heures du matin, la horde de « dahalo» armés jusqu’aux dents a assiégé le village d’Ankilimida. Ils l’ont mis à feu et à sang et ont regroupé tous les bovidés des habitants. Les militaires leur ont tendu une embuscade dans une zone isolée par où ils devaient conduire les bœufs. Les « dahalo » ont résisté avec violence. Le déluge de tirs a eu lieu et s’est soldé par la quadruple perte en vie humaine. Quelques zébus ont été récupérés. La majorité reste encore entre les mains des voleurs. L’opération de poursuite continue avec de nouveaux éléments de renfort déjà sur place.