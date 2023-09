LIVRE « DIARY NOFY » – Une nouvelle aventure commence

La sortie officielle de la deuxième édition de Diary Nofy a été célébrée, hier, à Ambodivona. Cette nouvelle édition comprend six histoires captivantes destinées à stimuler l’amour de la lecture chez les enfants malgaches, en particulier dans les Écoles primaires publiques (EPP), avec le thème « Fihavanana ». Avec douze mille exemplaires imprimés et prêts, dont l’objectif est d’atteindre vingt-quatre mille exemplaires au total. « Pour atteindre notre objectif en termes de nombre d’exemplaires, une campagne de collecte de fonds sera lancée à partir d’octobre 2023 pour la deuxième impression. Actuellement, les douze mille exemplaires sont disponibles à la vente, et l’achat d’une série de six livres d’histoires peut permettre d’imprimer jusqu’à quatre séries, soit un objectif de quatre mille séries », souligne Harison Rado Patrick, coordinateur du projet Let’s Read de l’ONG Teach For Madagascar. Les six histoires soigneusement sélectionnées pour cette édition comprennent « Ilay harena sarobidy », « Noro ilay omby mainty manjelatra », « Ny kankana sy ny voanjo », « Vary Iha», « Ilay raketa volamena » et « Io vava io ». Chaque histoire est illustrée et conçue pour attirer l’attention des enfants, avec des textes et des images qui stimulent leur imagination. La première édition de Diary Nofy a été lancée en 2019, comprenant cinq histoires, avec la distribution de vingt-cinq mille exemplaires gratuits dans les écoles publiques, les orphelinats, les écoles pour les enfants malvoyants, ainsi que les associations œuvrant pour le bien-être des enfants à travers tout le pays.