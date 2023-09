JIUJITSU – MONDIAL – Les onze sélectionnés en regroupement

Viser toujours plus haut. Madagascar alignera onze combattants dont une fille à la quinzième édition du Championnat du monde de jiujitsu, qui se tiendra à Abu-Dhabi du 1er au 10 novembre. Sélectionnés durant les trois compétitions d’envergure nationale de cette saison, les présélectionnés ont déjà suivi une préparation intensive depuis des mois. Ces porte-fanions de la Grande île vont donc mesurer leur niveau dans la scène mondiale après avoir brillé à l’Open africain à l’île Maurice en novembre 2022. La délégation malgache a raflé à cette joute continentale treize médailles d’or en alignant quatorze combattants. À Abu-Dhabi, Madagas­car sera représenté dans neuf catégories chez les garçons, en l’occurrence Tojo Herini­riana Rakotomanga (56kg), Diarisoa Fidinirina Mandresy Rakotoarison (60kg), Adriano Ranaivomanana (60kg), Rajo Raharimbolamanana (61kg), Toavina Tafita Rafidinomena (65kg), Tsinjofiniavana Nomenjanahary Rakotomaria (68kg), Fifaliana Andrianjaka Hary Rakotondralambo (69kg), Heritiana Seraphin Ramiandraza (71kg), Vola Manjaka Andy Rasamyanoha­rana (83kg) et Zo Aina Tsila­vina Randriamanga (85kg). L’unique fille de l’équipe est Chuk Hen Shun Rakotobe Nofy Mica engagée dans la catégorie des -57kg. La sélection s’entraine cinq fois par semaine et chaque club de la capitale reçoit à tour de rôle l’entrainement.