INFRASTRUCTURES – Des travaux de réhabilitation en béton sont en cours

Les travaux de réhabilitation de la Route nationale n°4, reliant Mahajanga à la capitale, notamment dans la commune rurale de Tsaramandroso, dans le district d’Ambato Boeny, ont débuté depuis plusieurs jours. La portion, longue d’environ cinq cent mètres, sera réalisée en béton, à constater les travaux sur place. Le glissement de terrain sur cette partie de la nationale s’était produit depuis plusieurs années. Des solutions provisoires ont alors été apportées pour relier la rupture. Des terres de remblayage et des caillasses ont été déversées, puis une déviation a été tracée et mise en place.Le même problème, affaissement, se reproduit à chaque saison des pluies et passage de cyclone. Cette fois, le ministère des Travaux publics a pris la décision de la réaliser en béton. Ces travaux sont inclus dans le projet de réhabilitation des pointes-à-temps financé par le ministère. Ils dureront encore longtemps car les délais de la pose du béton doivent être respectés. Plusieurs lots restent encore à réaliser, en matière de tablier routier. Les travaux de réparation des grandes infrastructures telles que les ponts, dont à la sortie de la commune rurale d’Andrano­mamy, avancent à grands pas. Elles figurent dans le projet financé par la Banque mondiale. Ce sont les infrastructures qui ont été touchées par le passage des cyclones à Madagascar, notamment la construction de la digue sur la RN4, à Anjiajia. « Cette route a été entièrement détruite lors du passage du cyclone au début de l’année. Un financement de la Banque mondiale a permis de réaliser les travaux, à travers le projet CERC. La société ZHONGMEI réalise les travaux de réparation. Il s’agit d’un chantier de couverture tardif, qui devrait être achevé avant la fin de l’année. Le respect des normes requises pour disposer d’une infrastructure durable est étroitement surveillé », d’après le ministère des Travaux publics.