FORUM FIDIMA – Madagascar relève le défi de l’intelligence artificielle

Les dés sont jetés ! Investir et croire dans le potentiel des Malgaches à se lancer dans le domaine de l’intelligence artificielle est un des enjeux placés au centre de la 5e édition du Forum des Investisseurs à Madagascar et en Afrique (FIDIMA) qui s’est tenue entre les murs de l’Axian University, Andraharo, hier. À travers ce forum particulier, un aperçu de l’avenir de l’intelligence artificielle à Madagascar a été dévoilé aux investisseurs qui croient au potentiel malgache, qui pourrait devenir un des leaders de ce volet dans l’océan Indien et en Afrique d’ici quelques années. Selon Saholy Malet, fondatrice du forum FIDIMA, Madagascar attire de plus en plus d’investisseurs dans le domaine du numérique. Contrairement aux idées reçues, la Grande île n’est pas qu’un terroir de petites mains de l’IA, elle démontre un fort potentiel avec du sérieux et de l’implication de la part des jeunes, ce qui n’a pas manqué de taper dans l’œil des investisseurs étrangers. « Il y aura par exemple une personne qui est à la fois un investisseur en France et aux États-Unis qui va intervenir à la fin de la matinée, lui il croit totalement le contraire parce que les employés malgaches qu’il a côtoyé jusque-là montrent un sérieux et une implication à toute épreuve », confie-t-elle, optimiste

Création d’emplois

Deux objectifs principaux sont imputés à ce forum des investisseurs. D’un côté, c’est de mettre en relation les porteurs de projets dans le domaine de l’intelligence artificielle à Madagascar avec les investisseurs étrangers. De l’autre, c’est de donner l’opportunité aux jeunes, formés aux métiers du digital de se créer des opportunités et des chemins dans lesquels se faufiler. À cet effet, des jeunes issus des quatre coins de la capitale ont été réunis. Le digital s’étend ainsi à une large frange de la population, ne restant plus dans des cercles fermés, à l’instar de la communauté « geek » mais à tous jeunes ayant une volonté de faire, de se lancer dans ce domaine. À se fier aux propos de la fondatrice du FIDIMA, « le deuxième angle du forum est de former aux outils numérique « no code » des jeunes ou moins jeunes de façon à ce que après cinq semaines, ils puissent avoir des missions ou du travail. » Le numérique devient donc un outil pour créer de plus en plus de nouveaux emplois qui y sont rattachés. Des jeunes de l’école Supérieure de Management, ainsi que des étudiants de l’ISTM Ankadikely Ilafy, qui étaient au moins une cinquantaine dans la salle feront partie des priorités dans ce programme initiatique. « Donc, vous voyez que ça ne s’adresse pas qu’à une catégorie particu­lière mais à toutes les catégories de personnes, francophones. Tout individu qui est réellement motivé pourra s’inscrire au programme que nous aurons pendant toute l’année », s’enthousiasme Saholy Mallet. Comme dans tous les secteurs d’activités, les métiers du numérique et de surcroît ceux de l’intelligence artificielle pourront s’appuyer sur la verve, la fougue et la de la jeunesse de l’Ile rouge.