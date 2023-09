FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS – Deux tickets à valider pour accéder à l’OPL

Dernière ligne droite. La phase finale de la Ligue des champions nationale 2 bouclera en beauté les activités du mandat quadriennal de l’actuelle équipe de la fédération malgache de football. Le stade de Barikadimy à Toamasina abritera la Poule des As du 4 au 8 octobre. Quatre équipes, les deux mieux classées du groupe du site à Mahajanga, en l’occurrence le KFCA de Diana et 3FB d’Alaotra-Mangoro ainsi que les deux clubs meilleurs au classement final à Antsirabe, à savoir FC JM d’Androy et FC Inate de Vakinankaratra disputeront cette dernière étape du sommet national D2. Les deux mieux classées de ces quatre formations accéderont à la prochaine saison, l’Orange Pro League, la cinquième édition. La première journée se jouera le mercredi 4 octobre. Au programme, FC Inate, deuxième à domicile lors de la deuxième phase affrontera en ouverture le KFCA leader de du groupe à Mahajanga. En deuxième heure, le FC JM, premier dans la ville d’Eau jouera contre 3FB, dauphin à Mahajanga. En deuxième journée, programmée le vendredi 6 octobre, les deux formations de la même poule à la précédente étape s’affronteront. Le club d’Antsirabe sera opposé celui d’Androy, suivi du match entre les Antsiranais et le club d’Ambatondrazaka. Et en troisième journée, les équipes classées deuxièmes à la phase 2 se rencontreront. 3FB jouera contre FC Inate d’une part et de l’autre, KFCA face à FC JM. Le successeur du club champion en titre, ASA Diana sera donc connu le dimanche 8 octobre.