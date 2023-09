FOOTBALL – AMICAUX – Le Bénin et la Mauritanie au menu des Barea

Les Barea affronteront en match amical les Mourabitounes mauritaniens et les Guépards béninois durant la fenêtre Fifa à la mi-octobre. Les rencontres auront lieu au Maroc.

Confirmé. Madagascar jouera deux matchs amicaux durant la prochaine fenêtre Fifa entre le 9 et le 18 octobre. Ces rencontres entrent dans le cadre de la préparation des Barea en vue des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Madagascar fera partie des huit pays qui effectueront un stage de préparation et des matchs amicaux à Casablanca, au Maroc, durant cette trêve internationale. D’après une source sûre, «les Barea joueront deux matchs amicaux». Le premier, contre les Mourabitounes mauritaniens, est prévu le 13 octobre, tandis que le deuxième, contre les Guépards béninois, se tiendra le 17 octobre, tous en terre marocaine. Les autres équipes nationales qui passeront les quelques jours de stage au Maroc sont, entre autres, la Lybie, le Libéria, le Togo, l’Ouganda, le Burkina Faso et le Botswana. Madagascar comme le Bénin, classé 94e mondial, et la Mauritanie au 99e rang, ont, tous les trois, disputé la même Coupe d’Afrique des nations en Égypte en 2019. Madagascar s’est fait éliminer par la Tunisie (0-1) en quarts de finale après un parcours historique à sa toute première participation, après avoir écarté de justesse la RD Congo (2-2 tab 4-2). Le Bénin, quant à lui, a été battu par le Sénégal (0-3) après sa victoire sur le fil contre le Maroc (1-1 tab 4-1).

Contrat

Quant aux récentes rencontres entre les deux nations, Madagascar s’est incliné à deux reprises en 2021 devant le Bénin, matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Les Barea se sont pliés devant les Guépards en match aller à domicile comme au retour. Une année plus tard, Mada­gascar a pris sa revanche en s’imposant 3 buts à 1 en match amical, au Maroc, en septembre 2022 avec la sélection sous la houlette du Français Nicolas Dupuis. Concernant le dernier match entre Madagascar et la Mauritanie, la Grande île l’a défait en match amical par 3 à 1 en juin 2019. Et concernant le sélectionneur par intérim, comme l’a déjà annoncé le directeur techni­que national Rado Rasoa­naivo, un nom a été envoyé auprès du Comité exécutif. La nomination est, donc, en attente de validation. En toute logique, le sélectionneur au dernier Chan, aux Jeux des îles et lors des deux derniers matchs qualificatifs à la Can, Romuald Rakotondrabe, serait le mieux placé pour poursuivre l’aven­ture avec les Barea. Interrogé sur cette nomination tant attendue, le concerné, le coach Roro, n’a voulu rien affirmer. On attend, donc, l’officialisation de ces informations dans les prochains jours. La raison qui retarde la nomination est que la Fédération ne veut plus signer de nouveau contrat à quel­ques jours de l’élection. Petit aperçu du calendrier des éliminatoires au Mondial, Madagascar jouera contre le Ghana à l’extérieur et recevra à la maison le Tchad.