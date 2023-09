FOKONTANY MISÔMA – Le quartier en fête à Ambovoalanana

L’Alliance française de Mahajanga et la Commune urbaine de Mahajanga avec le Gescod organisent tous les deux mois l’événement « quartier en fête ou fokontany misôma ». Ce samedi, la manifestation culturelle se déroulera dans le « fokontany » d’Ambovoalanana à partir de 10h. Plusieurs activités sont prévues ce jour. Des animations telles que lectures de conte autour de livres par les médiathécaires issues des sept bibliothèques de la Commune urbaine de Mahajanga, seront au programme. Une lecture libre sur place avec le bibliobus de l’Alliance et les malles documentaires des bibliothèques ainsi que des ateliers de dessin et concours de lecture à voix haute, comme d’habitude, seront prévus pour tous.