ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Treize Malgaches partent en Turquie

Poursuivre des études supérieures en Turquie est possible. Le gouvernement Turc octroie des bourses d’étude pour des étudiants internationaux souhaitant étudier dans une université de leur choix. En cette fin du mois de septembre, treize Malgaches vont s’envoler pour ce pays, dont six élèves de l’École internationale Maarif Madagascar. « Nous sommes là pour soutenir les étudiants, leur donner des opportunités d’étudier en Turquie. Il y a deux cent neuf universités et les boursiers peuvent choisir l’université et la filière de leur choix », a déclaré Abdulvahap Arar, représentant adjoint de la Fondation Maarif de Turquie, hier. Ces étudiants vont poursuivre des études en agronomie, en architecture, entre autres, selon leur échange avec l’ambassadeur de la République de Turquie à Madagascar, Ishak Ebrar Çubukçu. C’était lors de la visite officielle effectuée à l’École internationale Maarif-Madagascar à Talatamaty et lors de laquelle il a félicité les boursiers. Les bourses couvrent leur hébergement, leur transport, et leurs études jusqu’au doctorat, s’ils le souhaitent. C’est la première fois que ce pays attribue des bourses d’étude pour les jeunes malgaches. « Nous allons poursuivre l’octroi de bourses d’étude, chaque année », a indiqué Onja Ramamonjisoa, directrice générale de Maarif Madagascar.