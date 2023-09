ÉNERGIE – La création de trente-six parcs solaires s’active

La concrétisation du projet de construction de trente-six parcs solaires se profile à l’horizon. Le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures (MEH), Solo Andriamanampisoa, a donné des détails supplémentaires sur l’avancement de ce projet financé par les fonds propres de l’État dans une interview accordée à la chaîne Télésud, il y a quelques jours. À en croire ses explications, toutes les procédures de passation de marché liées à la réalisation de ce chantier d’une capacité de production de 50 mégawatts étalée sur 36 districts, qui s’inscrit dans le projet d’hybridation, sont terminées. « Les phases de préparation de terrain et d’identification sont terminées », ajoute-t-il. Le ministère de tutelle est actuellement en train de valider les appels d’offres. « Nous allons déclencher l’approvisionnement, parce que les panneaux solaires et les accessoires sont importés de l’étranger. Les premiers matériels devraient arriver dans les deux prochains mois », a déclaré Solo Andriamanam­pisoa. Le ministre et son équipe s’activent dans la mise en œuvre de ce projet qui figure parmi les objectifs que le chef de l’Exécutif lui a assignés, depuis sa nomination à la tête du MEH, avec un deadline fixé à la fin de l’année. Solo Andria­ma­nampisoa avance avoir déjà prévu « un mode de transport particulier pour l’acheminement de certains matériels vers certaines zones pendant la période de pluie ». Il rassure qu’avec ce genre de projet, l’objectif d’électrification du pays fixé à 70 % jusqu’en 2030 est tout à fait réalisable. « à l’entrée en fonction du président Andry Rajoelina en 2018, le taux d’accès à l’électricité est de l’ordre de 23%, là on est à 30 %. Nous avons érigé 100 sites d’électrification rurale avec de l’énergie de source exclusivement renouvelable, et là nous avons un projet de 170 sites jusqu’en mars 2024 », a confié le ministre.

Suppression de la subvention

Dans son intervention, le ministre Solo Andriama­nam­pisoa a également parlé d’une démarche visant à éliminer progressivement les subventions. « Après la dernière hausse des prix en juillet 2022, le ministère a entrepris une révision des prix du gasoil et du super carbu­rant à la pompe. Nous nous rapprochons désormais de la vérité des prix, passant d’un écart de 40 % à seulement 15 % par rapport aux coûts réels, nous prévoyons de supprimer progressivement ces subventions », a déclaré le ministre. D’ailleurs, le MEH prévoit la suppression de la subvention du pétrole lampant qui reste largement utilisé par de nombreux foyers comme source d’éclairage.