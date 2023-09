ÉCOLE DE LA VIE – La confiance retrouvée entre l’EREV et SICAME

Pierre Lachaud, président du fonds de dotation SICAME en provenance de France et Bruno Ratsimba­zafy, président de l’EREV (École de rugby, école de la vie), en compagnie de Noé Mboazafy (Razily), entraineur des ladies Makis de Madagascar de rugby à VII, ont réuni la presse hier à l’hôtel Sakamanga Ampasa­madinika pour expliquer qu’un tournoi de rugby pour des jeunes issus du milieu défavorisé de la capitale et ses environnants sera programmé ce samedi au stade Makis Andohatapenaka. Avant d’entrer dans les détails et explications concernant la journée des rencontres sportives de ce jour, Pierre Lachaud, président du fonds de dotation SICAME, a expliqué que « tout a été clair en ce qui concerne le problème d’escroquerie dont il a été victime. Il y a vraiment de l’escroquerie mais cela n’a rien avoir ni avec l’EREV, ni avec Madagascar, j’ai déjà porté plainte en France. C’est pourquoi je suis revenu à Madagascar car j’aime trop ce pays. En tant qu’ancien joueur de rugby professionnel, j’aime apporter ma contribution pour le développement du rugby à Madagascar ».

Tremplin

Le tournoi de rugby SICAME entame cette année sa septième édition. Actuel­lement, l’EREV s’éparpille dans différentes régions de Madagascar, avec 81 éducateurs et plus de 4.000 enfants, dont la majorité est issue des familles défavorisées et des bas quartiers d’Antananarivo. Pour Bruno Ratsimba­zafy, président de l’EREV, il a expliqué que « l’association est un tremplin pour se démarquer pour les jeunes qui ont des potentialités en rugby. De nombreux joueurs de haut niveau comme Razily, José ou plus de 80% des membres de l’équipe nationale féminine ou masculine de rugby à XV ou à VII sont des purs produits de l’EREV ». L’organisateur a choisi comme thème « Cohésion-Partage-Entraide » pour cette septième édition. Des matchs de rugby, avec la participation de tous les enfants issus de 27 fokontany d’Antanana­rivo, des confrontations et démonstrations des membres de l’équipe nationale malgache de rugby, les Makis (hommes et dames), sont au programme ce samedi au stade d’Andohatapenaka. Chaque match durera 7 à 10 minutes, en commençant par les catégories poussin, benjamin, minime et enfin cadet, suivi de la distribution des coupes et médailles. Après les rencontres, des partages de repas, « Nofon-kena mitam-pihavanana », sera au programme.