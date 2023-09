ASSAINISSEMENT – La multiplication des bacs à ordures inéluctable

Plus de bacs à ordures pour quelques quartiers qui n’ont pas reçu les leurs dans la capitale. C’est ce qu’ils attendent en ce moment pour alléger les ordures encombrantes. La capitale recommence à être assainie. Les ordures débordent à nouveau des bacs à ordures le long des rues dans la ville d’Anta-nanarivo. La mise en place de nouveaux bacs à ordures est très demandée. Les endroits où des poubelles ont été ajoutées présentent un peu de changement puisqu’on peut constater une sorte de propreté dans ces lieux. Des poubelles devraient donc être placées dans tous les « fokontany » pour préserver la propreté. Les ordures débordent des bacs dans plusieurs quartiers, comme le cas d’Ambondrona, d’Andraisoro et aussi d’Antsahamamy. Les usagers des rues de ces quartiers se plaignent du fait que les ordures salissent leurs véhicules en plus de produire des odeurs nauséabondes, sans compter leurs effets néfastes sur la santé. Non seulement la mise en place de ces bacs à ordures complémentaires pourrait aider à maintenir la ville propre, mais ils vont contribuer à la sérénité et à la préservation de la santé des habitants.

Budget

Face à la difficulté de la vie actuelle, même un problème sociétal comme cela peut éventuellement engendrer des dégâts remarquables. « Nous sommes soucieux de notre santé. De plus, la grippe frappe fort en ce moment. Les ordures qui traînent partout peuvent assurément causer des maladies graves et, notamment, des maladies respiratoires. C’est très dérangeant », se plaint une habitante d’Andravoahangy face à ces ordures. Parfois le problème vient aussi des responsables. Des habitants vivant près de ces bacs à ordures en témoignent. « Nous n’avons pas de ramasseurs d’ordures depuis des jours. On vit avec en attendant la prise de responsabilité de la Commune urbaine d’Antananarivo », explique un autre habitant à Ankadifotsy. La grève des employés de la Société municipale d’assainissement (SMA) est une des raisons du retard du paiement de leurs salaires du mois d’août et a entrainé l’accumulation des ordures. Les employés sont désormais retournés au travail. Par ailleurs, le manque d’équipement pour l’élimination des déchets constitue un autre problème. « Quand on ne travaille pas, ne serait-ce qu’une journée, il y a un gros impact, car les déchets à Antananarivo ne cessent de s’accumuler. Le manque de matériels nous freine dans notre travail, mais nous faisons ce que nous pouvons avec ce qu’on a et ce, 24 heures sur 24 heures », ont déclaré les salariés de la SMA. « Cette entreprise communale a besoin d’une vingtaine de camions pour transporter les déchets dans la capitale. Et encore, ce n’est pas suffisant pour tous les travaux d’assainissement », a expliqué un membre du personnel de la SMA. De plus, le nombre de bacs à ordures nécessaires pour tous les quartiers n’est pas encore atteint.