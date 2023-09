AMBATOROKA – La police arrête un groupe criminel

Un métis chinois a été abattu dans une opération policière, à Ambatoroka. Huit hommes, membres présumés de son gang, ont été appréhendés vivants.

Arresta­tion musclée, hier matin, du côté d’Ambatoroka, sur la route menant à Ambohipo, non loin d’une clinique catholique. Au moins trois coups de feu ont retenti, provoquant une panique générale surtout chez les témoins oculaires et les riverains. Des piétons ont rapidement pu se mettre à l’abri dès que les policiers en civil du Service anti-gang (SAG) les ont prévenus. Certains automobilistes ont même perdu le contrôle, pétrifiés par la scène digne d’un film. D’après les informations rapportées par la police nationale sur sa page Facebook, l’opération a permis de déjouer une tentative de braquage et de kidnapping. Le bilan de la fusillade s’est établi à un mort et huit suspects capturés vivants. Le défunt serait le chef de la bande, un métis chinois. Sa supposée organisation criminelle et lui ont été surveillés pendant quarante-huit heures avant le coup de filet, d’après la police. Leur cible était le/la patron(ne) d’une boutique à Ambatoroka.

Antécédents judiciaires

«Leur plan a été bien préparé. Ils ont loué une maison à Andohanimandroseza. Un taxi et la voiture à utiliser étaient déjà prêts», indique la police. L’homme à la tête de l’escouade aurait tenté de s’enfuir en voiture pour semer les SAG. Il avait un revolver. Il n’est pas allé loin quand les balles tirées par l’unité d’élites l’ont atteint. Il est décédé sur place. Son arme a été saisie, garnie de quatre cartouches. Les policiers ont affirmé avoir découvert du chanvre indien à bord du véhicule du défunt lors d’une fouille. Il se trouve également que le numéro d’immatriculation de la voiture était un faux. Parmi les huit membres du groupe scélérat, deux sont des récidivistes. Ils avaient déjà croupi à la maison de force de Tsiafahy, selon la police en parlant de leurs antécédents judiciaires. «Il y en a aussi des conducteurs de taxi qui participent à des vols à main armée», souligne la police. L’enquête est confiée à la brigade criminelle auprès du Service central des affaires criminelles. D’autres arrestations interviendront, à s’en tenir aux autres renseignements dernièrement recueillis.