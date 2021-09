Région Menabe – Une agriculture résiliente au changement climatique

Des pâturages communautaires pour limiter la teviala, ou encore des projets pour une agriculture résiliente, s’opèrent dans les régions Menabe et Melaky.

La promotion de nouvelles techniques agricoles dans le cadre de l’Agriculture durable. Dans le cadre du projet AD2M, ce projet aide les paysans dans deux régions, Menabe et Melaky. L’amélioration durable des revenus des exploitations agricoles fait partie des volets puisque le système de production est résilient au changement climatique. Des potentiels économiques non négligeables dans la région de Menabe. La mise en valeur de ces filières porteuses permet de favoriser le développement de cette région. Le projet travaille à la relance au niveau des filières porteuses. « En termes de production annuelle, la région Menabe produit près de 173 000 tonnes de riz, 15 000 tonnes de haricot, près de 30 tonnes par an, 14000 tonnes de pois du cap. La production augmente chaque année », indique Andriamiariniera Hajanirina Serge, directeur régional de l’Agriculture et de l’élevage de la région Menabe.

Cette année, des haricots ont été plantés sur près de 9000 ha de terrain. Des forages ont été effectués pour approvisionner les cultures maraîchères. La déforestation est en grande partie causée par la pratique du Tavy ou Teviala. Cette pratique met en danger l’environnement, surtout dans le cas des pâturages naturels. Le projet de pâturages communautaires est en cours afin de limiter les pratiques nuisibles à l’environnement dans la région. « On sait tous actuellement que pour avoir des verts de pâturages, les gens pratiquent le Tavy. C’est pourquoi nous avons avancé des solutions par rapport aux pâturages communautaires. Ce dernier permet de produire les semences fourragères. Et ce afin de permettre aux éleveurs de trouver des pâturages pour alimenter leur bétails », indique le docteur Raymond, vice-ministre de l’élevage. Le processus d’identification est actuellement en cours. Ce projet sera initié dans la région Menabe.

Titre vert économique

Par ailleurs, des titres verts économiques seront octroyés aux migrants afin de limiter les dégâts causés à l’environnement dans cette région.

Des jeunes seront sélectionnés afin de travailler dans l’entreprenariat rural et notamment en matière d’agriculture et d’élevage. Pour le titre vert social, les migrants seront transférés dans l’aire protégée du Menabe Antimena APMA au niveau de plusieurs sites. Sur cette lancée, les agriculteurs auront les équipements nécessaires pour travailler dans les nouveaux sites dont ils bénéficieront. Une étude sera effectuée au niveau de ces sites, et ce afin que les sites soient viables pou r ces migrants.