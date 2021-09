Energie à Mahajanga – Retard de livraison de carburant

Panique mardi soir à Mahajanga ! En raison du retard de la livraison de carburant dans les stations d’essence en ville, une longue file a été observée auprès de quelques stations telle que Total à Analakely et à Manjarisoa et Jovenna à Aranta, vers 17h.

Des voitures ont alors effectué le plein par peur de rupture de stock. Hier matin, la distribution commençait à revenir à la normale. Ce n’est pas la première fois que cette situation se produit.

La semaine dernière, le même scénario était constaté. Seule, la station Jovenna à Aranta n’a pas connu cette rupture.

« Le retard de la livraison était la cause de cette pénurie de quelques heures. Le bateau est déjà arrivé mais on doit encore attendre que le dépotage soit effectué. Dès que le stock commence à diminuer, on commande immédiatement pour éviter la rupture », a expliqué un pompiste.

La station Galana à Ampasika est en réhabi­litation et les automobi­listes et motards ainsi que conducteurs de bajajs sont alors confrontés à cette carence passagère. Dans les périphéries, à Amborovy, Antanima­landy ou à Tsararano Anosikely , aucune perturbation n’a été observée.