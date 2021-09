Destruction de forêts – Neuf personnes mises en prison

Une série de contrôles forestiers à Ikongo et à Ifanadiana a mené à l’arrestation d’une dizaine de personnes dont neuf se trouvent sous les verrous.

Seize hectares et demie de forêts ont été rasées dans le district d’Ikongo et trois hectares dans le domaine forestier national (DFN) d’Ifanadiana. Une dizaine d’auteurs présumés de cet acte non soutenable ont été arrêtés au cours d’une série de contrôles du 16 au 19 septembre, puis lundi dernier. Neuf d’entre eux ont été placés sous mandat de dépôt à Ikongo depuis une semaine. Leur procès est prévu se dérouler le 21 octobre prochain. D’autres attendent leur comparution devant le parquet de Mananjary demain, selon les dernières informations signalées.

La direction régionale de l’environnement et du développement durable (DREDD) Vatovavy-Fitovinany a diligenté la première opération avec la gendarmerie. L’équipe a parcouru le corridor forestier situé dans la commune rurale de Tolongoina, à Ikongo. Onze individus y ont été pris en infraction. Ils y ont élu domicile clandestinement. Ils pratiquaient la culture sur brûlis, a-t-on expliqué.

Zéro tolérance

Les agents forestiers et forces de l’ordre ont emmené les suspects pour être enquêtés et traduits devant la justice. Ils ont ensuite rejoint le DFN d’Ambalavero-Bas, toujours dans la commune de Tolongoina, où ils ont mis la main sur quatre-vingt-trois planches, fruits d’abattages illégaux.

L’opération de zéro tolérance a été reprise au début de cette semaine dans le DFN de Manorekana, à Ifanadiana, avec la police nationale. Une déforestation a été constatée sur une superficie de trois hectares. Plusieurs arbres d’au moins neuf espèces différentes avaient été coupés.

« La circonscription fera partie de celles gérées par la communauté locale [vondron’olona ifotony – VOI] Mikolo. La préparation de la signature de convention et la passation de gestion de cette aire sont en cours. Elle est strictement protégée de tout acte d’exploitation et de pillage », souligne un agent forestier. La Conservation international Madagascar et les VOI prêtent leur aide aux actions entreprises visant à protéger l’environnement et les ressources naturelles.