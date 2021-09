Des cimenteries sur les rails

Andry Rajoelina, président de la République, en a touché mot dans son discours à la tribune de l’Organisation des nations unies, la semaine dernière. Dans le cadre de l’industrialisation de Madagascar, “l’implantation d’usines de sucrerie et de cimenterie est sur les rails”, a déclaré le Chef de l’État. Pour l’heure, très peu de détails filtrent autour de cette information distillée par le locataire d’Iavoloha à la tribune de l‘ONU. Les sources contactées préfèrent en réserver la primeur au Président. Concernant la cimenterie, il s’agirait, néanmoins, de trois usines. L’une sera installée à Toliara, l’autre à Mahajanga et une autre à Toamasina. Le but est de produire localement tout ce dont les malgaches ont besoin, a souligné le Chef de l’État, la semaine dernière.