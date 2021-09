Bike Fest – Rendez-vous des amateurs de Kustom Kulture

Présentation à la presse du Bike Fest, hier au lounge Badass Andranobevava. Après une première édition réussie en 2020, le moto club Red Island Riders rempile cette année. Rendez-vous est pris au Chat’O Ivato, ce samedi 2 et ce dimanche 3 octobre.

Le Bike Fest, c’est un événement réunissant les passionnés de « Kustom Kulture ». Il s’agit d’un mouvement venu des États-Unis, qui mêle personnalisation des motos, musique rock, tatouages et pin-up. L’événement de ce week-end s’inscrit dans cette vision à 100%. L’organi­sation est à mettre au crédit de Red Island Riders, en collaboration avec Thirty Thirds et Vintage Riders Of Madagascar, trois clubs dont les membres roulent en custom. Les deux journées seront rythmées par les prestations de plusieurs groupes de rock. Et côté pin-up, on aura l’iné­vitable « t-shirt mouillé », souligne-t-on auprès des ini­tia­teurs du Bike Fest.

Show Bike

« Le Chat’O sera transformé en un village dédié à la moto, avec une ambiance conviviale comme l’an dernier. Le cœur du festival sera bien évidemment le show bike, en l’occurrence le concours des plus belles motos customisées », a annoncé Alain Michel, président de Red Island Riders, durant la conférence de presse d’hier. Les concurrents s’affronteront dans quatre catégories, à savoir Harley-Davidson, toutes marques confondues, offroad et petit-poucet -300 cm3 .

Le Bike Fest, c’est le lieu de rencontre des amateurs de « Kustom Kulture ». Mais c’est aussi un salon à part entière.