Football – Préparation : Madagascar affrontera le Ghana

Après le premier match contre le Swift Hesperange, Madagascar enchaînera avec le Ghana. Les dépenses seront prises en charge l’Etat malgache.

UNE excellente nouvelle pour moi comme pour les joueurs, s’est exclamé Nicolas Dupuis. Le sélectionneur des Barea n’a pas caché sa joie en dévoilant l’information, hier.

Madagascar affrontera également le Ghana, durant la fenêtre internationale d’octobre. Et ce, quelques jours après la rencontre avec le club Swift Hesperange. « Le président de la République vient de me donner son accord. La solution suivante a été adoptée avec le concours des services de monsieur le ministre. Du lundi 5 au vendredi 9, nous serons au Luxembourg, avec un match le vendredi soir contre le club de D1 Swift Hesperange. Le samedi, nous partons en Turquie, pour y rester jusqu’au mercredi. On jouera contre le Ghana le lundi 12 et ce sera diffusé sur la TVM », a détaillé le technicien français.

Voilà qui devrait réjouir tous les amateurs de ballon rond. Les Barea auront finalement une équipe nationale comme sparring-partner. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit de la septième nation africaine (ndlr : d’après le dernier classement FIFA).

Avec un tel programme, les Barea aborderont la reprise des éliminatoires de la CAN dans les meilleures conditions. Rappelons encore une fois qu’ils n’ont pas joué ensemble depuis dix mois.

Garman

Leur dernière apparition remonte à novembre 2019. De ce fait, ils ont besoin de remettre en place la cohésion et les automatismes. Sans oublier qu’il faut aussi intégrer les nouveaux éléments. D’où l’importance de se retrouver durant cette période FIFA du mois d’octobre.

Nicolas Dupuis a également évoqué les maillots, que porteront ses joueurs. « Les Barea seront habillés pour la dernière fois par Garman », durant ces deux affiches. Et à la fin, le sélectionneur a tenu à exprimer sa reconnaissance : « Merci monsieur le Président, merci monsieur le ministre, merci aux membres du comité qui nous soutiennent, merci à vous tous »