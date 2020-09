Antananarivo – Circulation plus fluide aux heures de pointe

Les bouchons diminuent aux heures de pointe. Sur les entrées et les sorties de la capitale, le temps de trajet raccourcit, pour les habitants de la périphérie rejoignant la ville d’Antananarivo. La Police nationale a pris des mesures pour réduire la congestion routière sur les axes Anosizato, Analamahitsy, Mahazo, Tanjombato. « La Police nationale désengorge la circulation dans les quartiers où il y a souvent des embouteillages. Le nombre d’agents de circulation a été augmenté, des véhicules à deux roues et des radios sont utilisés », explique le premier responsable du service de l’Informa­tion, de la communication et des relations avec les institutions, le commissaire Alexandre Ranaivoson.

Sur le terrain, les agents transforment en sens unique, des routes à deux voies, comme à la bifurcation à Analamahitsy, sur le pont à Anosizato, entre autres. Cela donne la priorité aux nombreux véhicules en provenance des communes voisines qui entrent dans la ville en matinée. Et en fin d’après-midi, lorsque ces véhicules repartent vers le sens opposé. Des résultats qui satisfont les usagers de la route.