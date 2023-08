UNIVERSITÉ MORTE – Le SECES persiste dans ses demandes

Zéro changement de situation. Malgré la note publiée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES), la souffrance des étudiants continue. Les cours restent suspendus à l’université d’Antananarivo. Le Syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (SECES) section Antananarivo n’a pas encore changé sa position. « L’uni­versité morte ne sera jamais levée si les réponses ne sont pas encore satisfaisantes. La note ne démontre pas que les réponses à nos demandes sont positives », explique une source auprès de ce syndicat, hier. La note en question demande aux enseignants de revenir sur ses demandes, de suspendre leur grève et d’assurer la fin de cette année académique 2023 au profit des étudiants. Il est écrit dans la note que des procédures sont en marche pour répondre aux demandes des enseignants. « Les membres du SECES Antananarivo se soumettront seulement à cette note à condition que des réponses palpables soient données », continue la source. L’avenir des étudiants est entre les mains de beaucoup d’entités. Le retour au normal de la situation est tant attendu par tout le monde.