TENNIS DE TABLE – Nativel et Luciano sacrés en double

Et de deux pour Mada­gascar. Le duo Brice François Nativel Jonathan et Mahefa Luciano Randrinantoandro s’offre la médaille d’or de l’épreuve double messieurs hier, dans la grande salle de la zone Forello à Tanjombato. Nativel et Luciano, déjà médaillés de l’épreuve par équipe, ont battu par 3 à 1 en finale les Maldiviens Mohamed Shaffan Ismail et Moosa Munsif Ahmed. Nativel et Harena Dimbia­rilanitra ont, eux aussi, déjà raté de peu le métal précieux du double mixte. En demi-finale, le duo malgache a éliminé une autre formation des Maldives, constituée d’Ahmed Khalid Akhyar et Zeesth Naseen Mohamed, sur le score de 3-1. L’équipe malgache a également disposé, par 3-1, des Mauriciens Chan Youk Fo Brian Erksin et Desscann Rayan Heendiressen, après avoir éliminé par 3-0 en quarts de finale Sujau Mohamed Athabi et Hassan Latheef Zeek des Maldives. Les Maldiviennes Nasim Aisath et Dheema Ali Fathimath remportent, de leur côté, l’or des doubles filles en battant en finale une paire mauricienne. Les pongistes bénéficieront d’un break, ce mercredi, avant de disputer les épreuves individuelles hommes et dames, programmées le jeudi 31 août et le vendredi 1er septembre.