TAEKWONDO –POOMSAE – Huit médailles en bouquet final

La Grande Ile termine en tête du classement au tableau des médailles en taekwondo. En trois jours de compétition au gymnase de Mahamasina, les taekwondoïstes malgaches ont raflé en tout vingt-quatre médailles, dont treize d’or, huit d’argent et trois de bronze. Madagascar a rajouté, hier, huit médailles dont deux en or, lors de la dernière journée dédiée aux épreuves de poomsae. Prévisible, le Toulousain multiple champion de France, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, remporte la médaille d‘or de la catégorie U60 masculin en battant en finale le Mauri­cien Stephane Mackay. Le deuxième métal précieux est l’exploit de Ravaka Patricia Rasamiharivololona dans la catégorie U50. Quatre autres porte-fanions malgaches ont rempoté l’argent, en l’occurrence Kevin Rajoelina , battu en duel final par le Réunionnais Esther Paqui, chez les U30 masculin. Rasolofo Ramana­narivo a perdu, pour sa part, contre la Mauricienne Michel Angeli Hung Quian Din, chez les moins de 60 ans dames. Mevarivo Feno Gilbert Rakotondra­naivo s’est plié en finale face au Mauricien Barlen Marday, chez les U50 masculin. Et Johanne Ionimalala Rama­niraka s’est inclinée devant la Réunionnaise Layel Mathilde Thiao, chez les U40 dames. Les deux bronzes ont été l’œuvre de Willy Brice Andriamangasolo, chez les U40 masculin, et Miarantsoa Steffi chez les moins de 30 ans dames. Comme en 2007, la première fois où le taekwondo a intégré le programme des Jeux des Iles, l’équipe malgache a prouvé, encore une fois, sa suprématie dans la région.