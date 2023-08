RN7-AMBOSITRA – Des pèlerins se sauvent lors d’une attaque

Trois voitures de pèlerins de l’Église adventiste ont été la cible des coupeurs de route, non loin du barrage de sécurité de la police, à Ambositra. Un suspect a été interpellé.

Insécurité sur la route nationale 7. Lundi encore, vers 2 heures du matin, des pèlerins de l’Église adventiste ont failli se faire plumer par des bandits de grand chemin, à Kelikapona, au nord d’Ambositra, pas très loin du barrage de sécurité de la Police nationale. Ces fidèles sont partis de Toliara. Certains allaient rejoindre Antananarivo, d’autres Miandrivazo. Manda Walter conduisait l’une des voitures louées par les croyants pratiquants. « Les malfaiteurs n’ont pas barré la route. Nous étions cinq véhicules. Je me trouvais le plus en arrière. Les autres ont reçu des jets de pierres. Ils se sont arrêtés au point de contrôle de la police. Celui qui était devant moi n’a pas été touché. J’allais croiser un homme mettant son capuchon quand une brique s’est abattue sur mon pare-brise », décrit-il. « La brique a atterri dans mon véhicule. Mon pare-brise a complètement été endommagé, il est irréparable. J’ai continué à foncer. Je crois que l’auteur de l’acte aurait bien voulu me viser, mais il m’a raté. S’il m’avait eu, j’aurais été frappé au visage, ce qui m’aurait sûrement fait perdre connaissance », enchaine-t-il.

Alerte

Les occupants des autres voitures sont sains et saufs. « La personne près de moi a été blessée au niveau de sa bouche. J’ignore si la brique l’avait atteinte ou c’était à cause de bris de vitre. Elle a été soignée à notre arrivée à Antsirabe », relate le chauffeur. A la moindre alerte, le commandant de compagnie de la gendarmerie d’Ambositra a été envoyé avec l’Escadron d’intervention rapide vers le Nord, pour porter assistance aux victimes et pister les bandits. « Seul, le dernier véhicule a pu être identifié. Les autres sont rapidement repartis. Les assaillants n’auraient pas utilisé des armes à feu. Nous avons arrêté un suspect dont le signalement correspond à celui qu’a décrit le conducteur. Il avait un capuchon blanc. Nous l’enquêtons en ce moment. On ne sait pas encore si c’était lui ou pas », raconte la gendarmerie. Elle a souligné que rien n’a été dérobé au cours de cette tentative de braquage.