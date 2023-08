PARALYMPIQUE – Miarimbolatiana Njakatiana, première médaillée malgache

L’athlétisme, l’une des disciplines pourvoyeuses de médailles à la XIe édition des JIOI 2023 qui se joue à Madagascar, bat son plein actuellement. Dans l’épreuve de saut en longueur sourde, Miarimbola­tiana Njakatiana est la première athlète qui a ouvert le compteur malgache en termes de médailles d’or. Pour la finale de l’épreuve, elle s’est imposée en faisant un saut de 4.43m, synonyme de médaille d’or, devant la Mauricienne Lokheeram Shileysha, 4.41m, et la Réunionnaise Alamelle Laureen, 4.37m. Née le 24 juillet 1995 et âgée actuellement de 28 ans, Miarimbolatiana Njakatiana est spécialiste du saut en longueur dans la catégorie sourde dames. Une habituée de l’épreuve et membre de l’équipe nationale malgache, depuis sa première participation aux Jeux des Iles de 2011 aux Seychelles, notre lauréate du jour a toujours remporté la médaille d’or. Elle a remporté les médailles d’or de l’édition 2011 aux Seychelles, 2015 à La Réunion, 2019 à Maurice et, dernièrement, en cette année 2023. C’est une habituée de podium et elle compte ne pas s’arrêter là. « Je suis très contente de gagner la première médaille d’or en athlétisme pour Madagas­car. Mon adversaire directe a été la Mauricienne, mais, sur mon quatrième essai, j’ai réussi à la dépasser », confie Miarimbola­tiana Njakatiana.