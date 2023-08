NATATION – Et de trois pour Jonathan

Exploit extraordinaire. Le spécialiste de brasse, Harivony Jonathan Raharvel, ne cesse d’étonner plus d’un. Après les médailles d’or du 50m brasse, puis du 100m brasse, le pensionnaire du Centre de la fédération internationale en Thaïlande a arraché l’or, le troisième du 200m brasse, hier, à la piscine du complexe sportif de la CNaPS à Vonto­vorna. Il a réalisé un chrono de 2 :22 :21 et a devancé les Mauriciens Chung Yee Jonathan (2:24:45) et Li Ying Pin Hans (2:29:26). C’était également sa dernière nage aux jeux. L’ancienne pensionnaire du Centre de la Fina, Holy Antsa Rabejaona, a, pour sa part, ravi la médaille de bronze du 50m dos avec un temps de 31 :22. L’or de l’épreuve est revenu à la Réunionnaise Emma Morel et l’argent à la Seychelloise Felicity Passon. Un record national battu a également marqué la quatrième journée de la compétition de natation d’hier. Un nouveau record national en 4x200m relais nage libre a été réalisé par l’équipe composée de Tendry Tiavina, Mana Andraina, Mamihaja Nathan et Baritiana Mathieu (8.36.44). Les jeunes révélations de la natation malgache ont, elles aussi, excellé en actualisant quelques meilleures performances. Entre autres celle du 200m papillon effectuée par Baritiana Mathieu Andriam­penomanana (2 :21 :26) ainsi qu’en 50m dos (31 :22). Et aussi la nouvelle MP réalisée par Tendry Tiavina Rakotobe en 50m dos (29 :03). Les cinq jours de compétition de la natation prendront fin ce jour, à Vontovorona.